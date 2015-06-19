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حاكم الفجيرة يتلقى تهاني الشيوخ والمسؤولين

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حاكم الفجيرة يتلقى تهاني الشيوخ والمسؤولين حاكم الفجيرة يتلقى تهاني الشيوخ والمسؤولين

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية ومن المواطنين والمقيمين.

وعبر جموع المهنئين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الفجيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والسعادة وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الإلكترونية بالفجيرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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