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حاكم رأس الخيمة يتلقى التهاني بالشهر الفضيل

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حاكم رأس الخيمة يتلقى التهاني بالشهر الفضيل حاكم رأس الخيمة يتلقى التهاني بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام أمس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

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