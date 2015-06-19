حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 203 نزلاء

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 203 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الإمارة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي إطار اهتمام وحرص سموه على تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الدولة من الشارقة. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلقة بمعالجة أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية وتمكينها من العيش والاستقرار في أمن وطمأنينة والمحافظة على كيانها الأسري، بما يمكنها من الإسهام في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية.

ورفع قائد عام شرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مبادرته الكريمة وتوجيهاته بالإفراج عن المذكورين.