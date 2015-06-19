العدل تدرب (175)موظفاً في سبعة برامج تدريبية خلال أسبوع

دربت وزارة العدل (175 )موظفاً من منسوبيها في (7 )برامج تدريبية، اثنان منها متخصصة أقيمت في مدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض، واشتملت البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي العدل على برنامجين تدريبيين في تطوير الجدارات لموظفي الدوائر الشرعية، وثلاثة برامج تدريبية في إدارة الجهد، وبرنامج تدريبي في الرهن العقاري وبرنامج تدريبي في غسل الأموال. حيث قدمت البرامج التدريبية لمدة ثلاثة أيام مكثفة عقدت من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع.

وناقش برنامج تطوير الجدارات المقدم لموظفي الدوائر الشرعية تطوير القدرات وتدريب العاملين على تحسين الأداء والتميز واشتمل البرنامج على العديد من العروض التدريبية وورش التدريب، والاختبارات والمشاركات والمناقشات والاستقصاء والعديد من الأساليب التدريبية العلمية المبتكرة لتطوير الأداء.

في حين ناقش برنامج إدارة الجهد والمقدم ل (75) متدرباً من منسوبي العدل توزيع الجهد المتاح من قبل العاملين على أداء الأعمال والمهام المطلوبة ودراسة آليات رفع كفاءة الجهد في أداء الممارسات العملية في وقت قياسي.

بينما قدم برنامج الرهن العقاري (ضمن البرامج المتخصصة) ل (25) كاتب عدل تدربوا فيه على مفهوم الرهن العقاري وأعمال الرهن وآلية تنفيذه والشروط المترتبة على الرهن العقاري وأعمال الرهن العقاري وكيفية انفكاك الرهن والشروط المترتبة على ذلك وكيفية الاستفادة من أعمال الرهن في تطبيق الأنظمة العقارية ودراسة ومناقشة كل مايتعلق بالرهن العقاري. كما قدمت وزارة العدل برنامجاً متخصصاً ل(25كاتب عدل ) شاركوا من جميع أنحاء المملكة قدم في مدينة الرياض في مجال مكافحة غسل الأموال ناقش هذا البرنامج التعريف بجريمة غسل الأموال ومخاطرها وآثارها ومراحلها وأساليبها وأركان هذه الجريمة وعقوبتها. ودور الجهات الرقابية والإشرافية في مراقبة غسل الأموال والجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة والتعاون والمساعدات المتبادلة في ذلك.

يجدر الذكر أن تقديم برامج تدريبية لمنسوبي الوزارة والدوائر الشرعية تأتي ضمن الخطط المخصصة لإدارة التدريب والابتعاث التي تقوم بتقديم عدد من البرامج المتخصصة وعدد من البرامج العامة التطويرية والتأهيلية، حيث دربت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (6000) موظف منذ بداية هذا العام 1436ه إلى تاريخ إعداد هذا التقرير.