الولايات المتحدة تنتقد مشاركة ممول إرهابى ضمن وفد اليمن بمحادثات السلام

انتقدت الولايات المتحدة حكومة اليمن بسبب وجود مشتبه به فى تمويل القاعدة بين أفراد وفدها إلى مفاوضات السلام التى تتوسط بها الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين عبروا عن مخاوفهم لدى الأمم المتحدة، لكنها ألقت باللوم على الحكومة فى مشاركة عبد الوهاب الحميقانى فى مباحثات جنيف.

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت اسمه على القائمة السوداء الإرهابية فى 2013 لتمويل تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية والمساعدة على توسيع موطئ قدمه فى اليمن. وقالت حينها إنه "يعمل ضمن شبكات الدعم العالمية التى تمول وتسهل الإرهاب"، وإنه أسس حزبا سياسيا ليكون غطاء لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

واتهمت الحميقانى أيضا بتنظيم هجوم 2012 الذى تضمن عدة تفجيرات بسيارات ملغومة قتلت سبعة أشخاص، لكن فى الوقت نفسه، قالت الخارجية إنها تدعم بقوة وساطة الأمم المتحدة بين الحكومة فى اليمن والمتمردين الحوثيين

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