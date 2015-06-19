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كى مون يحمل إسرائيل مسئولية قتل الأطفال الفلسطينيين بغزة العام الماضى

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كى مون يحمل إسرائيل مسئولية قتل الأطفال الفلسطينيين بغزة العام الماضى كى مون يحمل إسرائيل مسئولية قتل الأطفال الفلسطينيين بغزة العام الماضى
انتقد بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة، إسرائيل لمسئوليتها عن قتل ومعاناة الأطفال الفلسطينيين خلال الغارات التى نفذتها على قطاع غزة العام الماضي.

وذكرت / فوكس نيوز/ الأمريكية أن مون عبر - فى كلمة ألقاها اليوم الخميس، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الأطفال والنزاعات المسلحة - عن قلقه العميق إزاء قتل الأطفال فى غزة وطالب إسرائيل بضرورة النظر فى سياساتها بهذا الصدد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من عمليات قتل الأطفال.

من جانبه، وصف رون بروسور مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة تقرير السكرتير العام للمنظمة الدولية الأخير والذى تضمن وفاة 561 شابا وجرح 4271 أخرين جميعهم من الفلسطينيين خلال الحملة الإسرائيلية على غزة فى العام الماضى بانه "تقرير متحيز وغير متوازن" .. على حد زعمه .
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مصر 365

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