ملك السعودية يهنئ العرب والمسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، العالمين الإسلامى والعربى، بحلول شهر رمضان المعظم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكتب الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "بارك الله لنا ولكم فى رمضان، وجعلنا من صوامه وقوامه. دعواتى أن يكون شهرًا مباركًا على الشعب السعودى الكريم، والأمتين العربية والإسلامية".
وكتب الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "بارك الله لنا ولكم فى رمضان، وجعلنا من صوامه وقوامه. دعواتى أن يكون شهرًا مباركًا على الشعب السعودى الكريم، والأمتين العربية والإسلامية".
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