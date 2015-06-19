ملك السعودية يهنئ العرب والمسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية ، العالمين الإسلامى والعربى، بحلول شهر رمضان المعظم.

وكتب الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "بارك الله لنا ولكم فى رمضان، وجعلنا من صوامه وقوامه. دعواتى أن يكون شهرًا مباركًا على الشعب السعودى الكريم، والأمتين العربية والإسلامية".

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