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اتهام رجل من "نيوجيرسى" بالتآمر لتقديم دعم لتنظيم "داعش"

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اتهام رجل من "نيوجيرسى" بالتآمر لتقديم دعم لتنظيم "داعش" اتهام رجل من "نيوجيرسى" بالتآمر لتقديم دعم لتنظيم "داعش"
قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس إنه تم توجيه الاتهام إلى رجل من نيوجيرسى بالتآمر لتقديم دعم مادى لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مدعون إن الرجل ويدعى صامويل توباز (21 عاما) وهو من فورت لى فى نيوجيرزى اعتقل فى منزله أمس الأربعاء، وقالت الوزارة فى بيان إنه اتهم بالتآمر مع آخرين فى نيوجيرزى ونيويورك لتقديم خدمات وتجنيد أفراد لتنظيم الدولة الإسلامية
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