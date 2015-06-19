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جماعة متشددة تنفى مقتل القيادى المتشدد بلمختار فى غارة أمريكية بليبيا

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جماعة متشددة تنفى مقتل القيادى المتشدد بلمختار فى غارة أمريكية بليبيا جماعة متشددة تنفى مقتل القيادى المتشدد بلمختار فى غارة أمريكية بليبيا
نفت جماعة المرابطون الإسلامية المتشددة التى تتمركز فى الصحراء الافريقية اليوم الخميس تقارير أفادت بمقتل أحد قادتها المتشدد الجزائرى البارز مختار بلمختار فى غارة جوية أمريكية فى شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

كانت الليبية أعلنت فى البداية يوم الأحد أن بلمختار قتل مع عدد آخر من قادة المتشددين. وألقى باللوم على بلمختار فى هجوم مميت على حقل غاز جزائرى عام 2013 وهو شخصية رئيسية فى عمليات التمرد المسلحة فى شمال افريقيا.

وعلى الرغم من أن واشنطن أكدت أن بلمختار كان هو المستهدف من الغارة الجوية إلا أنها لم تقل إن كان الرجل قد قتل، ونفت جماعة المرابطون فى بيان تلقته وكالة الأخبار الموريتانية وجود بلمختار فى المنطقة التى استهدفتها الغارة.

وقال البيان الذى أشار إلى بلمختار بكنيته "نبشر الأمة الإسلامية وعامة إخواننا المجاهدين فى مشارق الأرض ومغاربها خاصة بنفى خبر مقتل القائد خالد أبو العباس فى الغارة الجوية الأمريكية التى استهدفت إخواننا من مجلس شورى مجاهدى أجدابيا وضواحيها."

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة البيان الذى نشر بالعربية على الموقع الالكترونى لوكالة الأخبار الموريتانية. واستخدمت جماعات إسلامية متشددة - ومن بينها المرابطون - الوكالة فى السابق لنشر بياناتها.
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مصر 365

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