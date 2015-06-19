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وزير الداخلية العراقى يسعى لشراء طائرات هليكوبتر من فرنسا وألمانيا

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وزير الداخلية العراقى يسعى لشراء طائرات هليكوبتر من فرنسا وألمانيا وزير الداخلية العراقى يسعى لشراء طائرات هليكوبتر من فرنسا وألمانيا
بحث وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان مع كل من نائب رئيس شركة إيرباص هليكوبتر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويك بورشرون ومدير مبيعات الشرق الأوسط فى مجموعة إيرباص كارجيل تيموتيه، سبل التعاقد والتدريب والصيانة وخدمات ما بعد البيع مع الشركة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لوزير الداخلية العراقى - تلقت الوكالة نسخة منه مساء اليوم/الخميس/- أن الغبان زار مركز الطائرات الهليكوبتر التى تستخدمها الشرطة الفرنسية وقام برحلة جوية فوق باريس فى احدى الطائرات لمعاينة قابليتها فى مجال أعمال الاخلاء والمراقبة والنقل.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية العراقى إلى ألمانيا وزار مصنع طائرات الهليكوبتر هناك وتجول فى أقسام المصنع واطلع على كل أنواع الطائرات ذات الاستخدام المزدوج، واستقل احدى الطائرات مع الوفد المرافق له للإطلاع على مواصفات الطائرات التى تعاقدت عليها وزارة الداخلية مبدئيا.. وجرى التداول بشكل مفصل فى شروط العقد وإمكانية تحقيق أقصى فائدة لوزارة الداخلية العراقية.
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