خادم الحرمين والرئيس الباكستانى يبحثان آخر التطورات إقليميا ودوليا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجدة اليوم الخميس الرئيس الباكستانى ممنون حسين الذى يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان الرئيس الباكستانى قد وصل إلى المملكة قبل يومين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوى.

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