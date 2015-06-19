أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع الشباب الفلسطينيين من صلاة التروايح بالأقصى

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع الشباب الفلسطينيين من صلاة التروايح بالأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع الشباب الفلسطينيين من صلاة التروايح بالأقصى
ذكرت صحيفة "هـــآارتس" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر الآلاف من عناصرها حول المسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من شهر رمضان، خشية وقوع اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أعلنت كذلك منعها دخول الشباب، فيما سمحت للرجال فوق سن الأربعين من الصلاة بالمسجد الأقصى، موضحة أنه تم وضع الحواجز الأمنية وتم غلق الشوارع القريبة من المسجد.

فيما تمنع الشرطة الإسرائيلية كذلك الشباب الفلسطينى من صلاة التراويح فى المسجد الأقصى بينما تسمح للفتيات بالصلاة داخل المسجد.

http://www.youm7.com/story/2015/6/18/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1/2230221#.VYNBkvmqqko' target='_blank'>مئات المقدسيين يشاركون فى فعاليات مختلفة احتفالا بحلول شهر رمضان بفلسطين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365