قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع الشباب الفلسطينيين من صلاة التروايح بالأقصى

ذكرت صحيفة "هـــآارتس" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر الآلاف من عناصرها حول المسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من شهر رمضان، خشية وقوع اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أعلنت كذلك منعها دخول الشباب، فيما سمحت للرجال فوق سن الأربعين من الصلاة بالمسجد الأقصى، موضحة أنه تم وضع الحواجز الأمنية وتم غلق الشوارع القريبة من المسجد.

فيما تمنع الشرطة الإسرائيلية كذلك الشباب الفلسطينى من صلاة التراويح فى المسجد الأقصى بينما تسمح للفتيات بالصلاة داخل المسجد.

http://www.youm7.com/story/2015/6/18/%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1/2230221#.VYNBkvmqqko' target='_blank'>مئات المقدسيين يشاركون فى فعاليات مختلفة احتفالا بحلول شهر رمضان بفلسطين

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