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الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بمدينة تعز اليمنية

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الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بمدينة تعز اليمنية الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بمدينة تعز اليمنية
أفادت مصادر محلية يمنية فى ساعة مبكرة من اليوم الجمعة بأن قصفا عنيفا شنه مسلحون حوثيون وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى مدينة تعز وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين الحوثيين وقوات صالح يشنون فى هذه الأثناء قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة على عدد من الأحياء فى مدينة تعز، من بينها حى الموشكى والروضة وشارع الأربعين وجبل جره.

ولم يتسن التأكد مما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى، من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية يمنية إن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت مساء الخميس بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحين حوثيين مدعومين بقوات صالح فى وادى الروضة فى تعز.

وقالت المصادر لـ (د.ب.أ) إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين فى منطقة الضباب حيث تقدم أفراد المقاومة من منطقة وادى الضباب إلى قرب السجن المركزى "وما تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن ".

وأكدت المصادر، سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون معرفة أعدادهم، فى الوقت الذى أحرزت به المقاومة الشعبية تقدما ملحوظا، وتأتى هذه المواجهات فى الوقت الذى يحلق به طيران التحالف العربى بقيادة بشكل كثيف فى أجواء المدينة بحسب المصادر ذاتها.
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مصر 365

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