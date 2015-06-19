"اليوم السابع" يطلق أول خدمة أخبار صوتية من قلب الحدث

إن لم يكن لديك الوقت للقراءة، أو كنت تقود سيارتك وسط زحام المدن والطرق، تأكد أن ذلك لم يعد عائقًا لاطلاعك على الأخبار والمعلومات أولاً بأول مع الخدمة الجديدة التى يطلقها "اليوم السابع" للأخبار الصوتية من ميدان الحدث مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر أو إلى تليفونك المحمول.

"اليوم السابع" يطلق هذه الخدمة من خلال أكثر من 250 محررًا ومراسلاً صحفيًا فى ميادين البحث عن الأخبار ليلاً ونهارًا فى كل أماكن الأحداث الساخنة يوميًا، ويمكنك عند انطلاق هذه الخدمة الاستماع مباشرة إلى محرر الخبر وهو يقرأ حصاد ما لديه من معلومات وتفاصيل عن الأحداث لحظة بلحظة بصوت المحرر من الميدان.

كما يمكنك الاستماع إلى حصاد الأخبار بالصوت لأهم الأحداث على رأس كل ساعة من خلال خدمة جمع الأخبار الصوتية فى نشرة متكاملة بأصوات المحررين وباللغة العامية المباشرة من ميدان الحدث لحظة بلحظة.

وفى إطار حرص "اليوم السابع" على توسيع الخدمات الإلكترونية الإخبارية المقدمة للقراء فإنه يمكنك من خلال هذه الخدمة أيضًا الاستماع إلى تقارير موسعة عن أهم الأخبار، وإلى تحليلات إخبارية صوتية، وإلى عرض للمقالات وعناوين الصحف المصرية الصادرة يوميًا أولاً بأول فى مدد زمنية تبدأ من 30 ثانية، ولا تتجاوز 90 ثانية لكى يتمكن القراء من الاطلاع على الأخبار بسرعة أولاً دون عناء فى الظروف التى تحول بينهم وبين القراءة المباشرة لمواد الموقع الإلكترونى.

وتأتى هذه الخدمة الإعلامية الجديدة بعد النجاح الكبير الذى حققته، بفضل الله، خدمة "واتس آب اليوم السابع" التى لاقت ترحيبًا هائلاً من القراء، وساعدت على التواصل بين "اليوم السابع" وقرائه فى تداول الأخبار والنشر العاجل للأحداث التى يرسلها القراء ضمن برنامج "صحافة المواطن" الذى نؤمن به ونعززه.

ويعمل "اليوم السابع" فى الفترة المقبلة عند نجاح خدمة الأخبار الصوتية على إطلاق خدمة نوعية جديدة تمكن القراء من إرسال شكاواهم وملاحظاتهم أو المعلومات التى لديهم أو آرائهم فى الأحداث العامة أو تعليقاتهم على أداء وزارات الحكومة أو أداء المسئولين من خلال خدمة الصوت أو خدمة الفيديو، إذ يستعد "اليوم السابع" لتخصيص قسم خاص لمتابعة شكاوى وتعليقات القراء الصوتية والمصورة وسيخصص أيقونة خاصة على الموقع لنشر هذه التعليقات الصوتية والمصورة لخدمة القراء ولتعميق جسر الحريات والتواصل من خلال خدمات الموقع.

ونتطلع دومًا إلى أن نكون فى خدمة القراء بكل ما تساعدنا بها التكنولوجيا الحديثة ولنعمل دائمًا على تطوير الخدمات التى تنفرد بها الصحافة الإلكترونية الآن وفى المستقبل.

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