إصابة 7 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 7 مواطنين بطلقات نارية فى مشاجرة نشبت بحى الساحة الشعبية بمدينة الفيوم بسبب خلافات الجيرة، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل 7 مصابين وهم سيد مسعود فرحات 32 سنة، وغادة مسعود فرحات 30 سنة، وجمال محمد سد 25 سنة، ومناظر على البدرى 41 سنة، وسارة خالد فتحى 10 سنوات، وروبى خالد فتحى 20 سنة، ورشا خالد فتحى 20 سنة، وتبين أن جميعهم مصابون بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحى الساحة الشعبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.