ننشر أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى الإسماعيلية

أعلن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية أن المساجد المسموح الاعتكاف بها 18 مسجدًا على مستوى المحافظة؛ وهى مسجد النادى الإسماعيلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد الغمامة شارع الغابة، ومسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، ومسجد نور الإسلام السبع آبار، ومسجد الهدى السلام أبو صوير، ومسجد الرحمة أبو جريش، ومسجد المسخوطة المحسمة، ومسجد رياض الصالحين شعيب، ومسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية الواصفية، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تمت الموافقة على 6 مساجد تتم صلاة التراويح فيها بجزء كامل، وهى مسجد السلام بحى السلام، ومسجد النور المحمدى بأبوة صوير، ومسجد ناصر بالقصاصين، ومسجد عمر بن الخطاب بفايد، ومسجد مجمع البحر بالتل الكبير، ومسجد النور بالقنطرة غرب.