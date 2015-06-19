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دعي الشيخة موزة تلهمك لاختيار أجمل إطلالة رمضانية

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دعي الشيخة موزة تلهمك لاختيار أجمل إطلالة رمضانية دعي الشيخة موزة تلهمك لاختيار أجمل إطلالة رمضانية

الخميس 18-06-2015 03:21

عرفت الشيخة موزة بنت ناصر المسند كواحدة من أيقونات الأناقة الخليجية، حيث تميزت إطلالاتها بالأناقة والرقي والحشمة والرزانة، لذلك وجدنا أنها أفضل من يمكن أن تستوحي منه إطلالاتك الأنيقة والمحتشمة في شهر رمضان المبارك.

تعجبنا اختيارات الشيخة موزة المتنوعة، فعلى الرغم من عشقها الواضح للون الأبيض الذي ظهر في العديد من إطلالاتها، إلا أنها تحرص على التنوع في إطلالاتها مرة بعد أخرى، فتختار عدداً من الألوان، منها: الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الفضي، وغيرها لتفاجئنا بلوك جديد في كل ظهور لها.

تعتمد الشيخة التصاميم الرصينة في إطلالاتها، فتختار البنطلونات الواسعة والفساتين الناعمة الأنيقة التي تظهر قوامها الرشيق، كما تظهر من فترة إلى أخرى بإطلالة أنيقة وغير متوقعة كإطلالتها بالبشت المليء بالتطريزات الحمراء.

إليك 3 نصائح بسيطة لتحصلي على إطلالة الشيخة موزة:

· اختاري القصات الناعمة والتصاميم الكلاسيكية، فإطلالات الشيخة موزة تعتمد على بساطة التصميم لتظهر بلوك رصين وغير متكلف.
· كوني محتشمة وراقية، فذلك بالتحديد ما تتميز به إطلالات الشيخة موزة، لذلك ابحثي عن الأكمام الطويلة والتصاميم الساترة.
· لا تهملي الإكسسوارات والمجوهرات، فإطلالة الشيخة موزة لا تخلو من بريق المجوهرات الجذاب، ولا مانع من أن تتألقي بالتوربان الذي صاحب شيخة الأناقة في جميع إطلالاتها.
 شاهدي إطلالات الشيخة موزة، واستوحي منها أجمل إطلالة رمضانية أنيقة.

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