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كشخة 1 رمضان من "سيِّدتي نت"

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كشخة 1 رمضان من "سيِّدتي نت" كشخة 1 رمضان من "سيِّدتي نت"

الخميس 18-06-2015 02:31

تختار لك مجلة "سيِّدتي" يومياً إطلالة مناسبة لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في الشهر الفضيل. 

في اليوم الأول جذبتنا إطلالة الإعلامية المتألقة لجين عمران بالقفطان المغربي الأنيق، إذ اختارت تصميماً أنيقاً يجمع بين الإطلالة العصرية واللوك الراقي الرصين المناسب لإطلالة رمضان.

اختارت لجين أن تنسق قفطانها الأنيق من تصميم سلمى بن عمر مع حذاء براق بكعب عالٍ وأساور ذهبية ناعمة.

شاهدي معنا إطلالة لجين عمران، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. 

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سيدتي