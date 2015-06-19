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مباحث أسوان تضبط مسجلاً متهمًا فى 20 قضية بحوزته أقراص مخدرة

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مباحث أسوان تضبط مسجلاً متهمًا فى 20 قضية بحوزته أقراص مخدرة مباحث أسوان تضبط مسجلاً متهمًا فى 20 قضية بحوزته أقراص مخدرة
ضبطت مباحث أسوان، اليوم، عاطلاً له بيانات جنائية مسجلة وبحوزته أقراص مخدرة، حيث تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو برئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، كان من نتائجها ضبط المتهم (محمد.ه)، 27 سنة، والسابق اتهامه فى (20) قضية تنوعت ما بين قضايا سرقة بالإكراه وتبديد وضرب وبحيازته (80) قرصًا مخدرًا من عقار التامول بقصد الاتجار وسلاح أبيض. جار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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مصر 365