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ضبط طالب مسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

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ضبط طالب مسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية ضبط طالب مسئول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط طالب فى الصف الثالث الثانوى، يقوم بتدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى لتسريب الامتحانات عليها.

ورد للعميد إبراهيم عبد العاطى، مأمور قسم أول المنتزه، المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فرع غرب الدلتا، يتضمن متابعة الأخبار والمعلومات على المعلومات الدولية "الإنترنت"، تبين وجود صفحة باسم "شاومينج" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقوم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها وأساليب كيفية إدخال الهواتف المحمولة للجان لتسهيل عملية تسريب الامتحانات، وبتتبع الصفحة تبين أنها صادرة من جهاز حاسب آلى متصل بخط تليفون منزلى باسم "أشرف.ح.ح" مقيم بأرض شاكوس دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع المقدم محمد عزب، رئيس ضباط وحدة مباحث القسم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام استهدفت مسكن المذكور وتبين عدم تواجده وتواجد نجله كريم "أشرف.ح"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، مقيم بذات العنوان، وضبط بحوزته جهاز راوتر وجهاز حاسب آلى "لاب توب" يحتوى على صور مطبوعات خاصة بأسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابة الخاصة بها.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.
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