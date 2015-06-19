أمن الشرقية: الإخوان أصابوا طالبًا أثناء تهريبهم أحد أنصارهم بديرب نجم

قال مصدر أمنى بالشرقية، إن بعض الإخوان قاموا بإطلاق الخرطوش لإجبار الأهالى والشرطة على ترك الإخوانى المضبوط خلال اشتباكات بين قوات الشرطة بمركز شرطة ديرب نجم، وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء قيام الشرطة بفض مسيرة لهم بالقرب من محيط مركز الشرطة.

وأضاف المصدر، أن إطلاق النيران أسفر عن إصابة طالب بطلق خرطوش بالرأس وتم نقله لمستشفى ديرب نجم فى حالة خطرة.

- صحة الشرقية: إصابة طالب فى شغب إخوانى أمام مركز ديرب نجم