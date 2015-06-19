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ضبط 5 أطنان بانجو بوادى المحاش بجنوب سيناء

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ضبط 5 أطنان بانجو بوادى المحاش بجنوب سيناء ضبط 5 أطنان بانجو بوادى المحاش بجنوب سيناء
تمكنت مباحث مديرية الأمن بجنوب سيناء من ضبط 5 أطنان لمخدر البانجو بمنطقة وادى ومحاش بطور سيناء.

وردت معلومات للعميد محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام بعض من البدو بزراعة نبات البانجو المخدر وتخزين كمية كبيرة لذات المخدر ببعض المخازن داخل المنطقة الجبلية بأحد الأودية بمنطقة وادى المحاش دائرة قسم شرطة الطور.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم الطور وقوات الأمن لاستهداف تلك المنطقة أسفرت عن ضبط 50 جوالاً كبير الحجم بداخله نبات البانجو المخدر وزنوا حوالى 5 أطنان، وتم عمل محضر وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
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مصر 365