مساعد وزير الداخلية يتفقد محطة "السادات" ويتأكد من انتظام الخدمات الأمنية

تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة بأماكنها.

وشدد مساعد الوزير على ضرورة اليقظة التامة واتباع تعليمات الخدمة بالمحطة وتسهيل كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على جمهور الركاب استخدام مرفق مترو الأنفاق وشدد على الخدمات الأمنية بضرورة حسن معاملة الجمهور واحترام حقوق المواطنين والعمل على راحتهم.



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