سفر وعودة 288 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريح صحفى مساء أمس، الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى رصدت إنهاء إجراءات سفر 165 شاحنة بضائع مصرية، وعودة 123 شاحنة مصرية من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

-سفر وعودة 282 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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-السماح بسفر 473 مصريا وليبيا وعودة 550 عبر منفذ السلوم

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