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إدخال 15 شاحنة مواد بناء لقطاع غزة عبر معبر رفح

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إدخال 15 شاحنة مواد بناء لقطاع غزة عبر معبر رفح إدخال 15 شاحنة مواد بناء لقطاع غزة عبر معبر رفح
أعلن مصدر مسئول فى معبر رفح، أنه تم إدخال عدد 15 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة من المعونة القطرية لإعادة إعمار غزة طبقًا للتنسيق مع الجانب المصرى على توفير مواد البناء وإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، منها عدد 13 شاحنة أسمنت تقل 980 طنًا، وشاحنتان من الزلط تقلان 90 مترًا مكعبًا.

جاء ذلك فى اليوم السادس لتشغيل المعبر، حيث عبر أيضًا 570 مسافرًا بين وقطاع غزة، فى حين وصل إلى البلاد من قطاع غزة 508 أفراد، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 62 فردًا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المعبر غدًا لاستقبال المصريين المقيمين فى غزة والعالقين بها.

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مصر 365

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