تعيين حكم مصري لمباراة المركز الثالث في كأس العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لمباراة السنغال ومالي لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

البرازيل ضربت السنغال بخماسية كاملة لتطيح بها من نصف نهائي كأس العالم للشباب.

صربيا فازت بصعوبة أمام مالي بعد وصول المباراة للأوقات الإضافية قبل تسجيل هدف قاتل لتنتهي المباراة 2-1.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة منتخب مالي في الساعات الأولى من يوم السبت لحسم المركز الثالث.

وأكد الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي تعيين جهاد جريشة حكما للمباراة إلى جانب السوداني وليد أحمد كمساعد أول.