قرار مفاجئ من حسام حسن للاتحاد قبل مواجهة سموحة

قرر حسام حسن المدير الفني للاتحاد استبعاد علي فرج حارس الفريق الأساسي من قائمة الفريق قبل مواجهة سموحة في الوقت الذي سيغيب فيه الحارس الاحتياطي بسبب الإصابة.

الاتحاد يستعد لمواجهة سموحة يوم السبت في الجولة الـ35 من الدوري المصري.

بشكل مفاجئ قرر حسام حسن استبعاد علي فرج الحارس الأساسي للاتحاد من قائمة الفريق مشيرا إلى: "استبعاده لأسباب فنية".

في الوقت الذي سيغيب فيه إبراهيم فرج الحارس الاحتياطي بسبب الإصابة. مما تسبب في استياء مجلس إدارة الاتحاد من القرار.

حسام حسن سيدفع بمحمود السيد في حراسة المرمى أمام سموحة وهو الحارس الثالث الذي لم يشارك في أي لقاء منذ العام ونصف العام.

وعلم FilGoal.com استقبال الخبر باستياء من قبل أعضاء مجلس الاتحاد إلا أنه لن يتدخل أي شخص بالمجلس في القرار لأنه "في الأخير قرار من الجهاز الفني المسؤول والذي له الكلمة الأولى".

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 44 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز الـ10 برصيد 46 نقطة.