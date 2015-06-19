عودة مؤمن زكريا

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد مع الأهلي عقب مباراة الجونة.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة يوم السبت في الجولة الـ35 من الدوري المصري.

مؤمن زكريا تعرض لتمزق في العضلة الضامة في لقاء الأهلي أمام الداخلية في 13 من شهر مايو الماضي ليغيب عن الأهلي في أخر 4 مباريات بالدوري إلى جانب لقاء الكونفدرالية.

وأوضح مؤمن زكريا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي تحسن حالته من خلال البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت أشراف الدكتور محمد أبو العلا.

وأشار صانع ألعاب الأهلي الذي سجل للأهلي 6 أهداف خلال 14 مباراة أنه سيعود للمشاركة في التدريبات عقب لقاء الجونة.