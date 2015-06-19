طوني قطان يستغلّ الصحافة للحصول على "هوليوود سمايل" مجانيّة

في العادة، ترسل مكاتب الفنانين الإعلاميّة أخبار فنّانيها إلى وسائل الإعلام، لكن آخر ما قد يخطر ببال إيّ صحافي، أن يرسل فنّان بياناً يخبرنا فيه أنّه زار طبيب أسنان للاهتمام بابتسامته، وكأنّ الخبر أصلاً يستحق النشر!

فتحت عنوان "ما سرّ زيارة طوني قطان لعيادة طبيب الأسنان؟ " أرسل الفنان بيانه الصحفي. وجاء فيه أنّ طوني قام مؤخراً بنشر صور تجمعه بطبيب أسنان معروف في عيادته الخاصة في عمان، عبر حسابه الرسمي على موقع"فيسبوك". وأضاف كاتب الخبرأنّ الدكتورعسّاف يهتمّ بابتسامة طوني قطان منذ عدّة سنوات، ويقصد قطان عيادته بشكل دوري للاهتمام بأسنانه، بعدأن قام الطبيب بعمل"هوليوود سمايل" له.

وصرّح قطّان أنّ الأسنان تعتبر من أبرز الأمور التي يجب أن يهتم بها الفنان، فالابتسامة الجميلة تعطي ثقة أكبر للشخص، وتجعله مبتسماً دائماً، على حدّ قوله.

وإلى هذا انتهى البيان الإعلامي، الذي شرح لنا بالصور أن سرّ ابتسامة طوني قطان هو في أسنانه...

واضح في البيان أنّ الفنان يقوم بالدعاية للطبيب، وتقوم بعض المواقع، التي تنشرالبيانات دون قراءتها، بنشرالخبر من دون تعديل، فيكون بذلك قد خضع الفنان لجلسات تجميليّة من الطبيب، لقاء أن يقوم بالدعاية له في الصحافة....

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