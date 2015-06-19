امضغ طعامك جيدا وابتعد عن التوتر ونظم نومك تحافظ على مناعتك

جهاز المناعة هو المسئول الأساسى عن صحة الجسم، وعلى الرغم من ذلك يقوم البعض دون إدراك بأفعال تؤثر سلبًا على صحتهم.

يقول الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها كمضغ الطعام بطريقة جيدة وتناول وجبات متوازنة كاملة العناصر الغذائية وتناول العشاء قبل النوم بـ 3 ساعات.

وأضاف أستاذ المناعة أنه من الضرورى النوم مبكرا قبل منتصف الليل والاستيقاظ مبكرا، لأن الانتظام فى النوم يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما ينصح بارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن التوتر والقلق .

وأوضح مصباح أنه عند اتباع هذه النصائح يقوى جهاز المناعة وتكون الحالة الصحية جيدة.