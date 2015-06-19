لو مش عايز تعطش وأنت صائم اتسحر بطيخ وخيار واقعد فى التكييف

الشعور بالعطش هو أكبر المشاكل التى تواجه الصائمين فى شهر رمضان، خاصة مع توافقه وفصول الصيف الحارة.

ولتقليل الشعور بالعطش فى هذا الشهر، يوضح الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية بعض النصائح الهامة:

>نصائح للتغلب على العطش فى أثناء الصيام

>1- تجنب تناول الطعام المضاف إليه كميات كبيرة من الملح، وخاصة فى وجبة السحور، واستبدله بالطعام الغنى بالماء والألياف، الذى يساعد على ترطيب الجسم، كالخس والخيار والبطيخ.

>2- تناول المياه بكثرة فى الفترة بين الإفطار والسحور، وتجنب تناول دفعة كبيرة من الماء فى فترة السحور فقط، حيث يفضل توزيع كميات الماء المتناولة إلى جرعات طوال تلك الفترة.

>3- تجنب تناول العصائر المصنعة، واستبدلها بالعصائر الطبيعية قليلة السكر.

>4- تجنب الإسراف فى تناول الشاى والقهوة، وخاصة فى الساعات التى تسبق السحور.

>5- تناول وجبة السحور متأخرا قدر استطاعتك.

>6- تجنب التعرض لآشعة الشمس المباشرة أو الإسراف فى بذل مجهود كبير، واحرص على التواجد معظم الوقت فى الأماكن المكيفة...