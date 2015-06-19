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حظك اليوم الجمعة 19 – 6 - 2015

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حظك اليوم الجمعة 19 – 6 - 2015 حظك اليوم الجمعة 19 – 6 - 2015

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1- برج الحمل يوم الجمعة 19 – 6 - 2015

امرأة برج الحمل لا تطيق العمل تحت الضغط، وبكلمة حلوة تستطيع أن تبذل ما فى وسعها لإسعاد الآخرين، وهى تملك قوة تتجاوب دائما مع المنطق والبرهان الموثوق، وتعتمد على نفسها كثيرًا وهى شخصية حية وقد تبدو إلى أنها تفعل لتميل المحبين إلى قلبها.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية.
> اترك لها مساحة من الحرية تعطيك الكثير.. علاقتها بالآخرين جيدة جدا

2-حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 19 – 6 - 2015


>امرأة مثيرة للاهتمام ومغرية جدا وحينما تكون معتدلة المزاج تحب الألوان القاتمة جدا، وتنجذب غالبا إلى الرجال الأقل شأنا منها، ولكن الأكثر قوة.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين.
>امرأة الثور فى هذا الشكل محيرة جدا ولا يستطيع أحد فهمها إلا بالشفرة التى تستطيع هى البوح بها.

3- حظك اليوم يوم الجمعة 19 – 6 – 2015
>امرأة برج الجوزاء قليلة الحظ فى الحب، وكأنها تدفع ضريبة صدقها، مؤمنة أن الحب الواعى له الاستمرارية وفيه راحة البال والابتسامة المشرقة، تعشق الحنان فى علاقتها العاطفية، وهذه المرأة تحب أن تتكئ على كتف زوجها طالبة منه الأمان.

توقعات ماجى فرح لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>سيدة رومانسية وجميلة يحب أى رجل أن يرتبط بها، بالرغم من اكتئابها الدائم لعدم حصولها على الحب الحقيقى إلا أنها عندما تجده تملأها سعادة الدنيا.
>4-حظك اليوم يوم الجمعة 19 – 6 - 2015
>تنعشها أجواء الضحك والمرح لأنها متشائمة نوعا ما تحب النظافة والترتيب نظامية ونشيطة فهى لا تتحمل النقد، وفى كثير من الأحيان تدير أذنها للنصائح التى تتعلق بالنصح وتعتبره غير مناسب.
>توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> حاولى أن تجدى مخرجا للحياة يبدو أفضل، وتتحملى النقد إذا كان من حبيب أو صديق.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 19 – 6 - 2015


>تسعى إلى النجاح والثراء والتوسع فى الحياة العملية تقفز بسرعة للوصول إلى أهدافها فى أقرب وقت تقوم بأصعب الأعمال وأدقها ولن تمانع العمل فى العطلات الرسمية طالما كان العمل يحتم ذلك، وتجنى منه مصلحة شخصية.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حياتك تلفها المشاكل والعصبية والاكتئاب فليس النجاح فى العمل هو كل شىء عليك أن تعيشى الحياة بكل جوانبها.

6- حظك اليوم يوم الجمعة 19 – 6 - 2015
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>امرأة برج العذراء صاحبة معشر حلو نادرًا ما تفارق الابتسامة شفتيها قادرة على الحب إذا التقت بالشخص القادر على العزف على أوتار قلبها إنها تهوى الاستقرار والعيش فى منزل يكون واحة للحب والدفء والطمأنينة .
>توقعات ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>تحتاج هذه السيدة إلى الراحة والألفة وتنتظر الرجل المناسب لتعيش معه باقى رحلة العمر .

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 19 – 6 - 2015

امرأة برج الميزان لا تخشى العيش بمفردها فهى تستطيع أن تعيش لفترة طويلة بدون رجل أو أسرة، حتى تجد الحب الذى يكافئ طبيعتها المحبة والحالمة، لا تحب المغامرات المؤقتة وتعيش على الانتظار.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>الانتظار ونحن مكتوفى الأيدى لا يفيد كثيرًا، وإنما يفيد التأمل ومحاولة معرفة الآخر جيدا حتى تستطيعين الحصول على الشخص المناسب.

8- حظك اليوم يوم الجمعة 19 – 6 - 2015


>تكون دائما مستعدة لخوض المباريات الحياتية تسعى دائما إلى ترقية الوضع الاجتماعى لها وإلى تعزيز نوعية أشغالها وإلى تحسين وتأمين كل نشاطاتها .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> اختلاق المشاكل والدخول فى صراعات يفقدك الكثير من متع الحياة حاولى تجديد النشاط .

9- حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 19 – 6 - 2015


>الحياة عندها لهو، وكثيرا ما تقع فى مشاكل متعددة، وبالرغم من هذا تمتلك امرأة برج القوس شعورا حساسا، وقادرة على تحمل أشد أنواع الحب عنفا وينفقون كثيرا من الأموال على مظهرهن وجمالهن.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>احترام النفس والأنوثة يجعل منك إنسانا مختلفا كثيرا ما ينظر إليك الآخرون نظرات غير مريحة خذى بالنصيحة.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 19 – 6 - 2015

يهمها دائما اقتناعها بشكلها أمام المرآة، وتتأكد دائما أنها الأثنى الأولى والمنظور إليها بين سيدات المجتمع، وهى ميالة دائما إلى أن تكون أقرب إلى الحياة الدنيوية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>شخصية مغرورة وتحاول السيطرة على مقدرات الأمور حولها ويفقدها هذا كثير من النجاح، وقد يجانبها الصواب فى أوقات كثيرة.

11- حظك اليوم يوم الجمعة 19 – 6 - 2015

يقال عنها شجاعة تساند شريكها بكل ما تملك وترافقه فى رحلة الحياة بإخلاص نادر طالما أنه يعاملها بالاحترام والتقدير نبيلة الأخلاق تحب مساعدة الناس.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>صفات برجك تؤكد أنك سيدة محظوظة ويتمنى كل الرجال الارتباط بها علاوة على سيرتك العطرة بين المحيطين بك.

12- حظك اليوم يوم 19 – 6 - 2015


>تحب العمل والتحرك بحرية إنها طفلة تغضب بسرعة وترضى بسرعة ولكن حذار من لسانها فهو لاذع خصوصا عندما تتعرض لجرح فى كبربائها أو لانتقاد فى شخصيتها .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>مولودة هذا البرج تحتاج لمعاملة خاصة رقيقة حتى لا يخرج الشيطان من رأسها وتنقلب أحوالها إلى النقيض كالبحر الهادر .

وصف: حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج نقدمه لكم لكل مهتم بـ توقعات الأبراج، وحظك اليوم على الصعيد العاطفى والعلاقات الشخصية مع الآخرين.

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مصر 365

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