موجز الصحافة المحلية.. تعليق ملف التغيير الوزارى حتى انتخابات البرلمان

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "تعليق ملف التغيير الوزارى حتى الانتخابات".

وعلمت "اليوم السابع" أن حكومة المهندس إبراهيم محلب ستستمر، ولن ترحل حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستكمال خريطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، واستكمال خريطة التشريعات الأساسية التى تدرسها حاليًا لجنة الإصلاح التشريعى، وعلى رأسها قوانين المناطق الخاصة، والاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، وقانون مكافحة الإرهاب.

وكشفت تحركات الوزراء والحكومة الأيام الأخيرة أنه لا نية ولا قرار بتغيير حكومة محلب، لعدة أسباب، أهمها بدء حكومة المهندس إبراهيم محلب وضع وتنفيذ الأطر والآليات الأساسية لتطبيق الموازنة الجديدة، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم، بما فيه عدم وضع أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مع زيادة كبيرة سيشهدها قطاع الصحة لتطوير المستشفيات والخدمة بعد التدهور الكبير الذى كشفت عنه زيارات محلب الأسابيع الماضية.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية الحل السياسى لتسوية الأزمة فى اليمن والحفاظ على وحدته ومقدرات شعبه لاستعادة الاستقرار.

وأعرب خلال استقباله أمس المهندس خالد بحاح، نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، عن اهتمام مصر بمتابعة التطورات فى اليمن والمنطقة. من جانبه، شدد مجلس جامعة الدول العربية أمس على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، ومساندته الكاملة لشرعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، وجهوده المخلصة فى هذا الشأن، مؤكدا تأييده التام الإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف العربى، دفاعًا عن الشرعية فى اليمن.

وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد اجتماعًا تشاوريًا على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة، استمع خلاله إلى شرح من خالد بحاح، نائب الرئيس اليمنى، حول تطورات الأزمة فى بلاده، وآفاق مفاوضات جنيف بين ممثلى الحكومة والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة.

وأكدت صحيفة "الأخبار" أن الحملة الأمنية بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح تمكنت من القبض على 18 مشتبهًا فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية حيث تم مداهمة أوكار الإرهاب وتمت إحالتهم إلى إحدى جهات التحقيق لفحصهم والكشف عن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم لبحث مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها سيناء على مدى أكثر من عامين.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، إن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدنى ببنى سويف أخرجت 3 جثث لعمال محطة صرف صحى بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف وتم إنقاذ عامل آخر أثناء قيامهم بأعمال النظافة الدورية لأحد خزانات محطة الصرف الصحى داخل المحطة حيث سقطوا واحد تلو الآخر أثناء قيامهم بعمليات تنظيف الخزانات بسبب قوة الروائح السامة المنبثقة من خزان الصرف.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أعلن أمس وضع خطة تطوير لـ183 قسم طوارئ و145 قسم رعاية مركزة و122 قسم حضانات حديثى الولادة و27 قسم حروق وسموم، ضمن المشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة والطوارئ المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.

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