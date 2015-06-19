انقطاع الكهرباء بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة يثير غضب الأهالى

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بسبب انقطاع التيار الكهربائى بعد الإفطار وحتى الآن، مما تسبب فى إتلاف الأجهزة الكهربائية فى عدد من المنازل والمحلات التجارية وتعطيل مصالح المواطنين منها المخابز والعيادات.

وقال محمود عادل، موظف: "فوجئنا بعد الإفطار بانقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة، ولم نكن نعلم أنه سيستمر انقطاعها لمدة 7 ساعات متواصلة، وهو عكس ما يحدث يوميًا فقد كانت تأتى بعد مرور ساعة أو ساعتين على الأكثر، خاصة أنه يوجد بالمنطقة العديد من المرضى والأطفال الذين يعانون من انقطاع الكهرباء طيلة هذة الفترة والذى يتسبب فى انقطاع المياه عن الأدوار العليا بالمنازل التى تستخدم مواتير لرفع المياه".

وطالب الأهالى المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، ورئيس شركة كهرباء شبرا الخيمة، والمسئولين، التدخل لعودة التيار الكهربائى للمنطقة حفاظًا على حياة المرضى الذين لا يستطيعون العيش فى هذا الظلام.