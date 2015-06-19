أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام – أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي

Google+ Print
بالأرقام – أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي بالأرقام – أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي

كان أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي. فقد سجل هدفا وقدم أداء ممتازا رغم أنه لم يلعب سوى 18 دقيقة.

إسلام رشدي لمس الكرة 13 مرة في 18 دقيقة، وهو معدل جيد من النجم القادم من المنيا للشياطين الحمر في الصيف المنصرم.

تلك اللمسات منها 9 تمريرات خرجت من قدميه بمعدل نجاح 69%، وهو المعدل الذي يعد جيدا بالنسبة للأندية المصرية لكنه يحتاج لأن يرتفع إلى معدل اللاعبين الدوليين في والذي يبلغ 84%.

هدد رشدي مرمى خصومه مرتين وسجل من تلك المحاولتين هدفا.

وما ميز ظهور رشدي أنه تحرك يمينا ويسارا ولعب داخل منطقة جزاء المقاصة وفي دائرة منتصف الملعب. كان حيويا وهذا ما ساعده على قنص الهدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر