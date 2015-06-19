بالأرقام – أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي

كان أكثر من مجرد ظهور لإسلام رشدي مع الأهلي. فقد سجل هدفا وقدم أداء ممتازا رغم أنه لم يلعب سوى 18 دقيقة.

إسلام رشدي لمس الكرة 13 مرة في 18 دقيقة، وهو معدل جيد من النجم القادم من المنيا للشياطين الحمر في الصيف المنصرم.

تلك اللمسات منها 9 تمريرات خرجت من قدميه بمعدل نجاح 69%، وهو المعدل الذي يعد جيدا بالنسبة للأندية المصرية لكنه يحتاج لأن يرتفع إلى معدل اللاعبين الدوليين في مصر والذي يبلغ 84%.

هدد رشدي مرمى خصومه مرتين وسجل من تلك المحاولتين هدفا.

وما ميز ظهور رشدي أنه تحرك يمينا ويسارا ولعب داخل منطقة جزاء المقاصة وفي دائرة منتصف الملعب. كان حيويا وهذا ما ساعده على قنص الهدف.