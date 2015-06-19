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حمص يحكي لـ في الجول: ضحكت على دي روسي.. وانتصرت على عارضة إيطاليا

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حمص يحكي لـ في الجول: ضحكت على دي روسي.. وانتصرت على عارضة إيطاليا حمص يحكي لـ في الجول: ضحكت على دي روسي.. وانتصرت على عارضة إيطاليا

في ذكرى واحد من أهم أهداف منتخب مصر عبر تاريخه، يحكي محمد حمص لـFilGoal.com كيف هزم دانيلي دي روسي ليسجل في شباك جيانلويجي بوفون.

تلك المباراة كانت رائعة. مصر صعقت إيطاليا بعدما قدمت عرضا ممتازا أمام منتخب البرازيل. كل شيء كان ممتازا قبل صدمة أمريكا للفراعنة.

حمص – لاعب وادي دجلة حاليا والذي لازال يدرس الاستمرار في الملعب وعدم الاعتزال - كان بطلا لمنتخب مصر تلك المباراة أمام إيطاليا.

وفيما يلي قصة حمص لمباراة إيطاليا.. يحكيها فيما يلي:

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لم أتوقع اللعب أساسيا أمام إيطاليا.

مصر قدمت عرضا هائلا أمام البرازيل. وبالتالي كنت مقتنعا بأن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب سيستخدم التشكيل نفسه.

لكن الظروف خدمتني، وعرفت قبل اللقاء أني سأواجه منتخب إيطاليا بطل العالم 2006 بكل نجومه.

الرهان مع العارضة

قبل المباراة بيومين ركز حسن شحاتة على الكرات الثابتة. في الحقيقة ركز أكثر على الركنيات والعرضيات.

خلال المران كل الكرات العرضية التي وصلتني سددتها برأسي في العارضة! كأنها تتحداني.

في ليلة المباراة كنت أسير في الملعب مع هاني سعيد ومحمد شوقي وحسني عبد ربه.

قلت لهم أشعر بأني سأسجل في بوفون. ضحكنا كثيرا ولم أعرف أن الضحكات ستمتد لأكثر من هذا اليوم.

دي روسي

في اللقاء نفسه كنت في قمة تركيزي.. الحكم منحنا ركلة ركنية.

كان دانيلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا من يتولى رقابتي. حاولت أن أخدعه.

عدت خطوتين للوراء. وحين أفلت من رقابته وخرج عن تركيزه في رقابتي ركضت في اتجاه الكرة لضربها.

هل ستأتي في العارضة؟ أرجوكي لا.

في لحظة عرفت أن الكرة في المرمى. ذهبت إلى شوقي وعبد ربه للاحتفال، لقد توقعت وصدق حدسي.

كان أجمل هدف لي في حياتي.

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فيديو اليوم السابع

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