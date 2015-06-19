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الأهلي يستعيد متعب وتريزيجيه وحسين السيد أمام الجونة

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الأهلي يستعيد متعب وتريزيجيه وحسين السيد أمام الجونة الأهلي يستعيد متعب وتريزيجيه وحسين السيد أمام الجونة

بات الثلاثي عماد متعب ومحمود حسن تريزيجيه وحسين السيد جاهزين للمشاركة مع الأهلي في مباراته المقبلة أمام الجونة بعد غد السبت بالدوري.

وكان متعب قد تعرض للإصابة في مباراة الإفريقي التونسي في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة المقاصة.

وعاد متعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة من قبل الجهاز الطبي.

أما تريزيجيه فقد تعرض لإصابة بخلع في الكتف أمام الإفريقي التونسي في مباراة الذهاب قبل أن يعود لتدريبات الفريق هذا الأسبوع لكنه لم يشارك أمام المقاصة.

كما تعرض حسين السيد لكسر في عظمة الترقوة في مايو الماضي خلال مباراة الأهلي والمقاولون ليغيب منذ ذلك الوقت عن مباريات الشياطين الحمر.

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