فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من قوة بتروجيت

حذر البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي فريقه من قوة فريق بتروجيت وذلك قبل لقاء الفريقين السبت المقبل.

ويحل الزمالك ضيفا على بتروجيت في إطار الجولة 35 من الدوري المصري والذي يتصدره الفريق الأبيض برصيد 73 نقطة.

وأكد فيريرا للاعبين في المران الذي أقيم يوم الخميس أن بتروجيت أقوى من ألعاب دمنهور والذي تغلب الزمالك عليه بثلاثية دون رد، وأن سيدخل اللقاء لتحقيق الفوز لوجوده في موقف صعب في جدول الترتيب.

ويحتل بتروجيت المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

في الوقت ذاته يغادر لاعبو الفريق الأبيض القاهرة بعد مران الساعة الرابعة يوم الجمعة للتوجه إلى السويس للدخول في معسكر استعدادا للقاء بتروجيت.