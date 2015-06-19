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مدير المباحث الفيدرالية: لا نمتلك القدرة للحد من تجنيد "داعش" للأمريكان

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مدير المباحث الفيدرالية: لا نمتلك القدرة للحد من تجنيد "داعش" للأمريكان مدير المباحث الفيدرالية: لا نمتلك القدرة للحد من تجنيد "داعش" للأمريكان
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI جيمس كومى، اليوم الخميس، إن المكتب لم يمتلك القدرة حتى الآن للحد من محاولات تنظيم "داعش"، لتجنيد الأمريكيين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

ونقلت CNN الأمريكية، عن جيمس كومى، قوله إن انجذاب الأمريكيين تجاه التنظيمات المتطرفة، من خلال الانخراط مع "داعش" عبر الانترنت أصبح واضحًا بشكل متزايد، موضّحًا: "عملنا هو العثور على إبرة فى كومة قش عبر البلاد، تلك الإبرة الخفية بسبب التشفير، تُزيد من مشكلة التعمية بشكل أكثر وضوحًا".

وأشار مدير مكتب الـFBI إلى أن تنظيم "داعش" يُزيد من تواصله مع الأمريكيين عبر تطبيقات الهاتف، وهو أمر يجعل من فك التشفير بالنسبة لمكتب التحقيقات الفدرالى مسألة صعبة، فضلاً عن أن هناك توازنًا ما بين الرغبة فى اعتراض الاتصالات، والقلق المتزايد بشأن الخصوصية، قائلاً فى هذا الشأن: "إنها مشكلة فى الحقيقة، مشكلة صعبة، ولكن التعارض بين أهمية الخصوصية والأمن العام مهمة بما يكفى لكى نجد طريقة لحلها".

كان مدير الـFBI قد أكد فى وقتٍ سابق، أن تطبيقات الهاتف، تساعد المؤيدين المحتملين للتنظيمات الإرهابية بشكل دائم بشن هجمات، مشيرًا إنه يُعْتَقَد بأن أحد الذين شنوا هجوما فى تكساس على معرض للرسوم المسيئة للنبى محمد قد استخدم موقع "تويتر" للتواصل مع "داعش"، قائلاً: "فى الغالب كما لو أن هناك شيطانا يجلس على الكتف ويقول، اقتل، اقتل، اقتل، اقتل".

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