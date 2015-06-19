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مهاب مميش: لم أذهب لمنزلى منذ 4 أشهر لمتابعة العمل فى قناة السويس الجديدة

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مهاب مميش: لم أذهب لمنزلى منذ 4 أشهر لمتابعة العمل فى قناة السويس الجديدة مهاب مميش: لم أذهب لمنزلى منذ 4 أشهر لمتابعة العمل فى قناة السويس الجديدة
قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن القناة فى مراحل تسلم أجزاء من التحالفات وذلك بعد المطابقة للمواصفات القياسية، وسيتم بدء تنزيل العلامات الملاحية بعد الانتهاء من كل جزء من التحالفات، مشيرًا إلى أنه لم يذهب إلى منزله منذ 4 أشهر، مؤكدًا أنه فى إجازة لمدة يومين للمرة الأولى منذ أربعة أشهر وسيرجع إلى القناة بعد غدٍ.

وأضاف مميش فى مداخله هاتفية مع المحامى خالد أبو بكر خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "أوربت"، أنه تم تسلم 40 كيلو من أصل 68 كليو و900 متر حماية جوانب قناة السويس الجديدة، مضيفًا: "إنه تم الانتهاء من عمل الخرائط وقواعد الإبحار بالقناة الجديدة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، إلى أن القناة لن تسمح لأى سفينة تمر ملاحيًا إلا عندما تكون مؤمنة ملاحيًا، مؤكدًا أنه تم تجهيز احتفالية قناة السويس عالميًا، ويعد هذا الحدث ملكًا للمصريين ويعتبر تاريخًا لمصر وللمصريين، مضيفًا: "إن المصريين قادرون على فعل المستحيل".

وتابع مميش، أن الاجتماع الأخير بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن عن مشروع تنمية قناة السويس بعد افتتاح القناة وسيرفع من تصنيف اقتصاديًا وعالميًا.


>-مميش: تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لن يمس موازنة الدولة
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