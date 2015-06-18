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الاستخدام النووى وصواريخ "إسكندر" محور اتفاقية "السعودية - روسيا"

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الاستخدام النووى وصواريخ "إسكندر" محور اتفاقية "السعودية - روسيا" الاستخدام النووى وصواريخ "إسكندر" محور اتفاقية "السعودية - روسيا"
وقعت وروسيا الاتحادية اتفاقية عسكرية خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى روسيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية وقع الاتفاقية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبد الرحمن البنيان فيما وقعها عن الجانب الروسى مدير الهيئة الفيدرالية بحكومة روسيا الاتحادية الكسندر فامين.

وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية فإنه تم بحث "مجالات التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العسكرى والتقنى والإسكان وقطاع البترول والغاز والجانب الاستثمارى، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وأبدت المملكة اهتمامًا بشراء منظومة صواريخ إسكندر البالستية التكتيكية من روسيا بحسب ما ذكرت "تاس" يوم الثلاثاء الماضى، نقلاً عن مصادر في الوفدين المفاوضين، ويبلغ مدى صاروخ إسكندر 280 كيلومترا، وذكرت مصادر فى التصنيع العسكرى بأنه لا يتم تصدير هذا الصاروخ إلى الخارج قبل 2016.

- توقيع 5 اتفاقات بين روسيا والسعودية على رأسها الاستخدام السلمى النووى

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مصر 365

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