أخبار مصر للساعة 10.. السيسى يكلف بتنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، فى مقدمتها، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى هيئة قناة السويس بتنفيذ مشروع مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجيستية بالظهير الجغرافى للميناء.

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسى وجّه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تُمكّن من مباشرة العمل والإشراف على المشروع داخل الحيز الجغرافى له، فى إطار إشراف الهيئة على مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور مستشار وزير الدفاع للمشروعات، ورئيس الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير وسبل التنفيذ المطروحة، فضلاً عن التكلفة التقديرية المتوقعة، مع إمكانية إشراك الهيئة الهندسية فى تنفيذ الأعمال الرئيسية المرتبطة بالمشروع.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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