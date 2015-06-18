انتشال الجثة الثالثة لغرقى محطة الصرف الصحى ببنى سويف

انتشلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، مساء الخميس، الجثة الثالثة فى حادث غرق 3 أشخاص فى بيارة محطة رفع للصرف الصحى بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز بنى سويف، بسقوط كل منوائل طنطاوى، فنى كهرباء، وعبد العظيم عبدالتواب جمعة، ومحمود أحمد عبد الغنى فى بيارة لمحطة رفع صرف صحى بقرية بنى هارون.

وتبين من تحريات المقدم محمود الشريف، رئيس مباحث مركز بنى سويف، أنه أثناء إنجاز كهربائى بإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة مياه الشرب لبعض الأعمال أعلى محطة الصرف الصحى بقرية بنى هارون سقط داخلها، وحاول 2 من أهالى القرية إنقاذه فغرقا معه، ليتم استخراج جثثهم تباعًا.

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انتشال جثتين والبحث عن أخرى لثلاثة مواطنين سقطوا فى خزان صرف صحى ببنى سويف

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