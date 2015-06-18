السجائر تسبب الوفاة بـ 26 مرضًا أهمها الأورام السرطانية والكلى

كشفت دراسة أمريكية حديثة نشرت فى شهر فبراير الماضى أن السجائر ترفع فرص الإصابة بخمسة أمراض جديدة، ليكون إجمالى الأمراض التى تتسبب فيها 26 مرضا تقريبا، حيث ثبت أنها ترفع فرص الإصابة بالعدوى الميكروبية وأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، ومجموعة من أمراض الرئة، كما ترتفع فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز إلى أنسجتها بمعدل 6 أضعاف، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "New England Journal of Medicine".

ولم تتوقف مخاطر السجائر عند هذا الحد، بل ثبت أنها ترفع فرص الوفاة أيضاً، حيث كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تدخين السجائر المسئول عن حدوث 50% من الوفيات التى يسببها 12 ورما سرطانيا، من أصل 346 ألف حالة وفاة فى عام 2011 حدثت بين الأمريكيين البالغين، الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكبر.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان أن تدخين السجائر يتسبب على الأقل فى حدوث 168 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن 45 % من هذه الوفيات كانت ناجمة عن سرطان الرئة وسرطان القصبة الهوائية وسرطان الحنجرة.

كما كشفت الدراسة أن السجائر الإلكترونية تعد وسيلة التدخين البديلة الأكثر استخدامًا بين طلاب الثانوية العامة، مضيفة أن الوسائل البديلة للسجائر العادية لم يثبت أنها ساهمت فى الإقلاع عن التدخين.