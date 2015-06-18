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أدوية “ADHD” تعالج مشاكل الذاكرة عند النساء بعد انقطاع الطمث

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أدوية “ADHD” تعالج مشاكل الذاكرة عند النساء بعد انقطاع الطمث أدوية “ADHD” تعالج مشاكل الذاكرة عند النساء بعد انقطاع الطمث
كشفت دراسة علمية حديثة أن هناك عقارا يتم تسويقه لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة “ADHD”، قد يحسن من مشاكل الذاكرة والتركيز المصاحبة لانقطاع الطمث لدى السيدات.

وأوضح الباحثون أن هذا الدواء يسمى “Vyvanse” ويحتوى على المادة الفعالة “lisdexamfetamine”، وهى مادة منبهة، وعادة ما توصف للأطفال والبالغين الذين يعانون من ADHD.

ولكن كشف الباحثون أيضاً أنها قد تساعد النساء بعد انقطاع الطمث، على تنشيط وظائف الدماغ مثل الذاكرة، والمنطق، كما تتناول أيضاً وظيفة التخطيط وحل المشكلات، وفقاً للدراسة التى شملت 32 امرأة .

وقال الباحثون إننا نسمع دائما عن الهبات الساخنة، وعدم انتظام الدورة الشهرية والأرق المرتبط تقليديًا بانقطاع الطمث، ولكن هناك أعراضا أخرى مزعجة أيضًا ولكن قليل ما تحدث مثل انخفاض الذاكرة.

وأضاف الدكتور شيريل روس، وهو طبيب النساء والتوليد فى مركز بروفيدانس سانت جون الصحى فى سانتا مونيكا، كاليفورنيا، أن التغيرات المعرفية تحدث فى غالبية النساء التى تمر بسن اليأس، وفقدان الذاكرة، وضعف التركيز، والتغيرات المعرفية الأخرى يمكن أن تكون مدمرة ومحبطة لهن.

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