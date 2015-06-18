ميراندا يقترب من الانتقال إلى إنتر

(إفي): يقترب البرازيلي جواو ميراندا، مدافع أتليتكو مدريد من الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي، بعد التقدم الذي أحرزه الجانبان بشأن اللاعب الذي يشارك مع منتخب بلاده في منافسات كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة في تشيلي.

ووفقا لما علمته (إفي)، فخلال الفترة الماضية حقق الجانبان خطوات جديدة في المفاوضات الجارية لضم اللاعب، الذي أكد عقب الخسارة أمام كولومبيا (0-1) في كوبا أمريكا أنه مرتبط بعقد مع النادي الإسباني.

وقال اللاعب، في تصريحات لقناة (جازيتا تي في)، "الأمر الوحيد المؤكد أن عقدي مع أتليتكو مدريد يتبقى فيه عام، وفي الوقت الحالي لا زلت لاعبا في هذا الفريق"، مشيرا إلى أن إنتر ميلانو "فريق كبير، أحد الكبار في أوروبا".

ويمتد تعاقد ميراندا، الذي يكمل عامه الحادي والثلاثين في السابع من سبتمبر، حتى 2016 مع النادي الذي انتقل إليه قبل أربعة مواسم قادما من ساو باولو، وخاض معه 178 مباراة رسمية، وسجل 12 هدفا.

وحقق مع أتليتكو خمسة ألقاب: كأس ملك إسبانيا 2013 والدوري الإسباني (2013-2014) وكأس السوبر الإسباني (2014) والدوري الأوروبي (2011-2012) وكأس السوبر الأوروبي (2012)، فضلا عن كونه وصيف دوري أبطال أوروبا 2014.

ويبرز ميراندا من بين اللاعبين الذين قد يغادرون أتليتكو مدريد هذا الموسم، اضافة إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي يسعى يوفنتوس لضمه، وماريو سواريز، الذي يبدو مستقبله خارج أسوار النادي.

وعلى صعيد الصفقات التي يسعى (الروخيبلانكوس) لإبرامها هناك لويسيانو فيتو لاعب فياريال، فضلا عن رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر ولاعب وسط، ومهاجم.