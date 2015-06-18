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محافظ الأقصر يتفقد المصالح الحكومية ويشدد على معاقبة المخالفين

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قام محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بعمل جولات ميدانية مكثفة صباحاً ومساء، حيث تفقد عددا من المصالح والهيئات الحكومية للاطمئنان على سير العمل فى أول أيام شهر رمضان، واكتشف غياب عدد من المسئولين والموظفين، وأمر بتوقيع الجزاءات المناسبة تجاه المخالفين.
>جولة محافظ الأقصر بأول أيام رمضان بمستشفيات الأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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جولة محافظ الأقصر بأول أيام رمضان بمستشفيات الأقصر

وأمر محافظ الأقصر بالمتابعة لسير العمل ومدى حضور وغيابات وانصراف الموظفين منها على مدار الـ24 ساعة، بمعرفة اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة، وذلك للحد من ارتفاع نسبة غياب العاملين بالتأمين الصحى، وشكوى المواطنين من غياب العاملين والأطباء وأيضًا التأمينات الاجتماعية خلال جولات اليوم.
>جولة المحافظة في مقر التأمين الصحي بالأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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جولة المحافظة في مقر التأمين الصحي بالأقصر

وشن محافظ الأقصر جولات مكثفة اليوم، تابع خلالها سير العمل بأول أيام رمضان المبارك، فى مقر التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، ومجلس مدينة الأقصر والسوق الحضرى، ومشروع طريق الكباش والكوبرى العلوى الذى يقام بالطريق الفرعونى، ضمن خطة كشفه وإحيائه بطول 2700 متر لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم، وتبين له ارتفاع نسبة غيابات العاملين بتلك الهيئات.
>محمد بدر يتفقد طريق الكباش خلال جولاته -اليوم السابع -6 -2015
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محمد بدر يتفقد طريق الكباش خلال جولاته

وتلقى محمد بدر خلال جولاته شكوى المرضى المترددين على عيادات التأمين الصحى من غياب الأطباء، وأكد لهم أنه لن يسمح للعاملين والموظفين فى أى مصلحة حكومية بالمحافظة أن يتسبب فى أية أزمات للمواطن، وأنه سيقوم بمحاسبة المسئولين بكل قوة.

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مصر 365