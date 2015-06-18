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راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يشارك المسلمين إفطارهم فى موائد الرحمن

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راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يشارك المسلمين إفطارهم فى موائد الرحمن راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يشارك المسلمين إفطارهم فى موائد الرحمن
فى لفتة طيبة قام الأب بندليمون بشرى، راعى كنيسة القديسين جاورجيوس ونيقولاوس العجائبى للروم الأرثوذكس بدمياط، بمشاركة أبناء مدينة دمياط الإفطار، وتواجد معهم بموائد الرحمن فى غرة شهر رمضان المبارك، اليوم الخميس.

وأكد بندليمون أنه يحرص على مشاركة الإخوة المسلمين كافة أعيادهم ومناسبتهم الدينية أسوة بما يفعلونه معه فى تواجدهم إلى جواره فى أعيادهم، مضيفًا أن هذا التلاحم يؤكد عمق العلاقة بين أبناء الأمة المصرية مسلموها ومسيحيوها، داعيًا الله أن يبارك فى شعب ويبارك خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
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