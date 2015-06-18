الاتحاد الأوروبي يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة تجنيد لداعش

حذر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف من التهديد الذي باتت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة في يد تنظيم داعش لتجنيد الشباب للانضمام إليه.

ونقلت قناة “العربية”عن دو كيرشوف قوله إن تنظيم “داعش” مازال يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي,حيث يواصل تجنيد الشبان بطرق عدة, وأهمها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي, وعلى رأسها “تويتر وفيسبوك”,لضغوط متزايدة من قبل السلطات الأوروبية للحد من استخدام المتطرفين لها كمنصة رئيسية للتجنيد وجمع التبرعات.

وتتلقى هذه المواقع تحذيرات قضائية من مواجهة رقابة حكومية أكثر صرامة إذا فشلت في تطبيق معاير تحديد وإزالة النشاطات الإرهابية على شبكاتها.

وتمكنت وحدة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت في بريطانيا في السنوات الخمس الماضية من إزالة تسعة آلاف صفحة ومشاركة على تويتر مرتبطة بنشاطات إرهابية, بحسب مصادر صحفية بريطانية.