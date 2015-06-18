أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاتحاد الأوروبي يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة تجنيد لداعش

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة تجنيد لداعش الاتحاد الأوروبي يحذر من مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة تجنيد لداعش

داعش

حذر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف من التهديد الذي باتت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة في يد تنظيم داعش لتجنيد الشباب للانضمام إليه.

ونقلت قناة “العربية”عن دو كيرشوف قوله إن تنظيم “داعش” مازال يشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي,حيث يواصل تجنيد الشبان بطرق عدة, وأهمها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي, وعلى رأسها “تويتر وفيسبوك”,لضغوط متزايدة من قبل السلطات الأوروبية للحد من استخدام المتطرفين لها كمنصة رئيسية للتجنيد وجمع التبرعات.

وتتلقى هذه المواقع تحذيرات قضائية من مواجهة رقابة حكومية أكثر صرامة إذا فشلت في تطبيق معاير تحديد وإزالة النشاطات الإرهابية على شبكاتها.

وتمكنت وحدة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت في بريطانيا في السنوات الخمس الماضية من إزالة تسعة آلاف صفحة ومشاركة على تويتر مرتبطة بنشاطات إرهابية, بحسب مصادر صحفية بريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا