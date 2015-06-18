أمين شرطة يحرر محضرا ضد مستشفى حميات نجع حمادى

حرر وائل عبد الرازق اسماعيل، أمين شرطة بمركز شرطة نجع حمادي، محضرًا رقم 3722 إدارى نجع حمادى ضد مسؤولين بمستشفى حميات نجع حمادي وإتهامهم بالإهمال بعد رفض حجز طفله “معتز” الذى يبلغ عمره شهران ونصف، والمصاب بإرتفاع شديد فى درجة الحرارة.

وقال إسماعيل إنه دخل إلى مستشفى حميات نجع حمادي بإبنه المريض بعد أن وقع عليه الكشف عند طبيب فى عيادته الخاصه ثم قام بتحويله إلى مستشفى حميات نجع حمادي، وبعد توقيع الكشف عليه قرر الطبيب حجزه، وبعدها فوجئت برفض الممرضه حجزة بحجة أنه تم توقيع الكشف الطبى له خارج المستشفى وبعد ذالك قرر الطبيب عدم حجزه طفله بحجة أن عمره شهرين ونصف وأن من يحق له الحجز داخل المستشفى لا بد وان يبلغ عمره 3 أشهر.

وأضاف بعد رفضهم حجزه ذهبت لمستشفى نجع حمادي العام، لإنقاذ ابنى وتم حجزه فى المستشفى وحررت بعدها محضرا بمركز الشرطة لإثبات الحالة بسبب هذا الإهمال .